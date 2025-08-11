Стороны обсудили по телефону санкции против России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и договорился запланировать с ним личную встречу в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

Разговор касался двустороннего сотрудничества и дипломатической ситуации в целом. Отмечается, что стороны подробно обсудили санкции против России, "ограничение экспорта российских энергоносителей, в частности нефти".

"Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и разработать обмен визитами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.