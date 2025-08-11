Суд Нью-Йорка отказал Минюсту США в публикации показаний по делу Эпштейна

Большое жюри присяжных направит повестки интересующим следователей лицам, заслушает их показания и решит, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Суд южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство Минюста США о публикации стенограмм показаний свидетелей, данных перед большим жюри присяжных, по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в электронной базе суда.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили соответствующее ходатайство в июле. В заключении судьи Пола Энгельмайера отмечается, что особые обстоятельства, на которые указывали в Минюсте неприменимы к данному делу, помимо этого, суд не согласился с доводом, что обнародование материалов будет безвредным. "Учитывая вышеизложенное, суд отклоняет ходатайство правительства об обнародовании материалов по работе жюри присяжных в этом деле", - указано в документе.

Большое жюри присяжных направляет интересующим следователей лицам повестки, заслушивает их показания, а также решает, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых следовало, что она неточно выразилась: имела в виду все документы по делу Эпштейна, а не подтверждала существование перечня его клиентов.

При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.