В правительстве обратили внимание на обещанное руководителем блока "Победа" денежное вознаграждение за участие в демонстрациях, отметив, что это является "серьезным нарушением закона"

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии будет препятствовать проведению акции протеста оппозиции, анонсированной руководителем блока "Победа" Иланом Шором на 16 августа. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Молдавии.

"Правоохранительные органы не допустят организации незаконных протестных акций, цель которых - вызвать беспорядки и насилие. Любая попытка будет решительно пресечена в рамках закона", - прокомментирован в сообщении призыв оппозиционера.

В правительстве также обратили внимание на обещанное Шором денежное вознаграждение за участие, отметив, что это является "серьезным нарушением закона". В полиции напомнили, что ранее Шор был обвинен в финансовых махинациях и объявлен молдавскими правоохранительными органами в розыск. Находящийся в Москве оппозиционер обвинения не признает и называет это дело политическим.

Ранее сегодня Шор через свой телеграм-канал призвал граждан Молдавии к бессрочной акции протеста на главной площади Кишинева с целью смены правительства. Он также заверил, что компенсирует участникам прогулы на работе. "Пока вы не сможете работать, я буду выплачивать вам зарплату. <...> Ежедневно каждый, кто присоединится к протесту <...>, получит на счет сумму из расчета $3 тыс. в месяц", - говорится в его телеграм-канале. Этот призыв также распространен через телеграм-канал оппозиционного блока "Победа".

В эти дни сторонники блока проводят бессрочную акцию протеста возле следственного изолятора, где содержится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". По инициативе правительства эта партия была признана незаконной и ликвидирована в 2023 году. В демонстрациях у СИЗО принимают участие депутаты парламента Молдавии, которые обвиняют контролирующую парламент и правительство Партию действия и солидарности (ПДС) в преследовании оппозиции.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября, а в отношении входящих в блок партий Минюстом была инициирована процедура роспуска. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство ПДС не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", и поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива".