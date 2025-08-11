Германия организует онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 13 августа, примет участие в организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем телеконференции лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Президент фон дер Ляйен примет участие в телефонных переговорах в среду с участием президента США Дональда Трампа", - сообщили в ЕК.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус объявил, Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. На ней среди прочего будут рассмотрены "дальнейшие варианты давления на Россию". По его словам, "в различных раундах" этих консультаций примут участие также главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Евросовета и генеральный секретарь НАТО.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.