Саммит запланирован на 15 августа на Аляске

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает конструктивной встречи с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на этой неделе.

"Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.