Глава МИД Чехии: Европа будет участвовать в переговорах по Украине

Ян Липавский заявил, что США регулярно информируют ключевые европейские страны о ходе реализации мирной инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Европа будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, но, возможно, не в формате предстоящего 15 августа саммита РФ и США на Аляске. Такое мнение выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, слова которого приводит информационное агентство CTK.

"Европа в настоящее время оплачивает большую часть военной помощи Украине. Думаю, что Европа естественным образом будет участвовать в переговорах. Однако, возможно, не в этом конкретном формате. Я не могу это точно оценить", - отметил глава МИД.

США, по словам министра, регулярно информируют ключевые европейские страны о ходе реализации инициативы президента Дональда Трампа, целью которой является достижение мира на Украине.

"Нельзя сказать, что Европа полностью исключена, но информации относительно мало. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Неизменным остается то, что только Украина должна решать, на что она готова согласиться, а на что нет ", - сказал глава МИД.

Липавский в понедельник в шестой раз за последние три с половиной года прибыл на Украину. В ходе визита он, как отметило агентство, намерен поддержать участие чешских компаний в послевоенном восстановлении этой страны.