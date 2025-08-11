Глава дипслужбы ЕС отметила, что конфликт на Украине можно остановить с помощью давления на Россию, поддержки Киева и "трансатлантического единства"

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. После видеоконференции глав МИД ЕС, спешно созванной в преддверии саммита РФ и США на Аляске, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала к трансатлантическому единству и давлению на Россию.

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот так мы закончим эту войну", - написала Каллас в X по итогам переговоров. Глава дипслужбы ЕС также высказала мнение, что таким же образом "они" намерены "предотвратить" некую "будущую агрессию России в Европе".

Каллас пока не сообщила других подробностей переговоров, которые проходили в закрытом режиме без итоговых подходов к прессе.

Главной темой министерских консультаций стала подготовка к телефонным переговорам лидеров ЕС, главы Еврокомиссии и генсека НАТО с президентом США Дональдом Трампом, которые 13 августа взялся организовать канцлер ФРГ. Главной задачей лидеров ЕС является попытка убедить Трампа взаимодействовать с Россией исключительно методом давления.