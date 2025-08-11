По словам политика, для этого планировалось попросить помощи у президента Франции Эммануэля Макрона

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ближайшее окружение Владимира Зеленского хотело легализовать свои криптодоходы, составляющие €5 млрд, через покупку банка во Франции и было намерено просить содействия у французского президента Эмманюэля Макрона. Такую версию выдвинул депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Депутат утверждает, что соответствующие планы были озвучены на квартире приближенного к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, которую детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) поставили на прослушку.

"Когда у вас €5 млрд в крипте - это становится огромной проблемой, - написал Гончаренко. - А именно такая сумма фигурирует на пленках НАБУ. Итак, каким образом эти €5 млрд легализовать? Возникла топовая идея: купить банк, а лучше - французский банк". Как утверждает депутат, для покупки выбрали бизнесмена Олега Шурму - его брат Ростислав ранее был заместителем главы офиса Зеленского. Однако он не смог получить у французских властей разрешение на покупку банка. "И тут наши друзья из пленок Миндича подумали, что, возможно, нужно попросить Макрона, чтобы он помог купить банк", - написал Гончаренко.

Он отметил, что не знает, была ли в итоге озвучена такая просьба, но выразил уверенность, что "обыск, который проводили немецкие правоохранительные органы в доме Ростислава Шурмы, был связан и с этим делом тоже". В связи с этим Гончаренко не исключил, что помимо немецких правоохранительных органов об этой истории вполне могут знать и в Белом доме.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил информацию о проведении обысков в частном доме бывшего заместителя руководителя офиса президента Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена. По данным источников издания "Украинская правда", в середине июля детективы НАБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ при обыске конфисковали телефон Шурмы. Ростислав и его брат Олег, также проживающий сейчас в Германии, были фигурантами журналистского расследования о незаконном финансировании из бюджета Украины солнечных электростанций, расположенных на российской территории.