Основатель международного Шиллеровского института заявила, что саммит 15 августа "обещает стать больше чем просто попыткой найти способ урегулирования кризиса на Украине"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске могла бы позволить возобновить работу над перспективными совместными проектами двух стран, в том числе над строительством туннеля под Беринговым проливом, который связал бы Чукотку и Аляску. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.

По ее словам, предстоящий саммит "обещает стать больше чем просто попыткой найти способ урегулирования кризиса на Украине". "Президенты двух стран могут, наконец, принять решение о строительстве 100-километрового туннеля под Беринговым проливом, который соединил бы Евразию и Америку и способствовал бы разработке огромных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, где находятся крупнейшие месторождения всех элементов, которые можно найти в периодической таблице Менделеева", - отметила эксперт. По ее оценке, "совместная разработка этих ресурсов могла бы стать идеальной программой предотвращения конфликтов и благом для всего человечества".

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый туннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. Как отмечала в 2011 году газета Times со ссылкой на британских специалистов, перевозка грузов по магистрали Евразия - США, которая соединила бы также богатые ресурсами, но малонаселенные районы планеты с ключевыми путепроводами, была бы менее затратной, более быстрой и безопасной, чем по морю.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.

Берингов пролив - пролив между самой восточной точкой Азии (мыс Дежнёва) и самой западной точкой Северной Америки (мыс Принца Уэльского). Наименьшая ширина пролива - 86 км, наименьшая глубина фарватера - 36 м. Пролив соединяет Северный Ледовитый океан (Чукотское море) с Тихим океаном (Берингово море). Он назван в честь русского мореплавателя Витуса Беринга, который прошел этим проливом в 1728 году. Первым из известных мореплавателей, в 1648 году, на 80 лет раньше Беринга, там прошел Семен Дежнёв, именем которого назван мыс в проливе.