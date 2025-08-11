NYT: в США хотят перевести полицию Вашингтона под федеральный контроль за месяц

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена перевести полицию Вашингтона под прямое федеральное управление за один месяц. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на должностное лицо американской администрации.

По его словам, перевод правоохранителей города под федеральный контроль "рассчитывается осуществить за 30 дней".

В понедельник глава Белого дома заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью и отметил, что полиция американской столицы будет переведена "под прямое федеральное управление". Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

Ранее Трамп отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Президент выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за уличные нападения, в том числе подростков.

Газета The Washington Post 10 августа отмечала, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило до 120 своих сотрудников на помощь полиции Вашингтона в борьбе с криминалом. По данным издания, к таким задачам привлекаются в том числе агенты контрразведки и сотрудники отдела ФБР по борьбе с коррупцией.