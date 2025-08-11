Трамп считает, что между РФ и Украиной будут территориальные обмены

Президент США указал, что знает это "от России и из разговоров со всеми"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что между Россией и Украиной будут договоренности о территориальных обменах.

"Будут некоторые обмены. Будут некоторые территориальные изменения", - сказал он, выступая в Белом доме. "Я знаю это от России и из разговоров со всеми", - сказал американский лидер, не приведя подробностей.

Говоря об этих якобы возможных обменах, он выразил мнение, что это "на благо Украины". "Это что-то хорошее, а не плохое. И также что-то плохое для обеих [сторон]", - добавил президент. Трамп уточнил, что попытается "вернуть какую-то территорию Украине". Он также пояснил, что считает самыми ценными прибрежные территории.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.