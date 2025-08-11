Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил о "попытках незаконного финансирования из-за рубежа различных партий посредством преступной группировки Шора"

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии не допустят партии, которые подозреваются в нарушении законов, к участию в парламентских выборах 28 сентября и могут отменить итоги голосования, как в Румынии. С таким предупреждением выступил премьер-министр Дорин Речан в интервью газете Ziarul de Gardă.

"Надо позаботиться, чтобы государственные органы исключили из участия в выборах тех, кто нарушает закон. На это надо ориентироваться", - сказал глава правительства. Отвечая на вопрос, могут ли власти отменить результаты выборов, если они не устроят правящую Партию действия и солидарности (ПДС), премьер напомнил о наличии закона, который "говорит очень четко, при каких условиях утверждаются" итоги голосования. "Как я сказал, органы власти должны документировать нарушения… Мы наблюдаем попытки незаконного финансирования из-за рубежа различных партий посредством преступной группировки Шора", - пояснил Речан, имея в виду руководителя блока "Победа" Илана Шора. По версии премьера, "Россия на нынешних выборах поддержала в Молдавии различные партии, в том числе и проевропейские, чтобы ввести избирателей в заблуждение".

Министерство юстиции республики в понедельник потребовало в судебном порядке распустить входящие в блок "Победа" партии, обвинив их в связях с распущенной партией "Шор". В заявлении ведомства перечислены политические силы "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Требование инициировано на основании закона "О политических партиях" и доказательствах, представленных ЦИК и Службой информации и безопасности. Согласно этой информации, 6 июля 2025 года лидеры указанных организаций участвовали в съезде в Москве, координируемом Шором. На съезде политик объявил о создании избирательного блока "Победа" и представил планы участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года.

19 июня 2023 года решением конституционного суда партия "Шор" была признана неконституционной в Молдавии.