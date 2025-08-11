FT: Макрон заказал сбор сведений о журналистке Оуэнс по делу о клевете

Журналистка утверждала, что жена президента Франции родилась мужчиной

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена наняли специалистов для сбора информации об американской журналистке Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

В июле стало известно, что супруги предъявили Оуэнс иск о клевете в суде штата Делавэр. Они потребовали выплатить компенсацию за причиненный ущерб, размер которой будет определен в ходе судебного разбирательства. Адвокаты президента и его жены утверждают, что журналистка "была полностью осведомлена о ложности этих утверждений и систематически отклоняла все просьбы об опровержении, продолжая свою кампанию по дискредитации с целью приобрести известность и заработать деньги".

По данным FT, перед подачей иска президент Франции и его жена обратились к американской компании Nardello & Co, которая подготовила отчет об Оуэнс. Издание указало, что в нем говорилось о связях журналистки с крайне правыми политиками в Великобритании, США и Франции и об обмене сообщениями в X с российским философом Александром Дугиным. При этом специалисты не нашли никаких свидетельств того, что Оуэнс встречалась с российскими чиновниками или имела личные или деловые связи с РФ.

Как сообщало Agence France-Presse, Оуэнс активно заявляла в видеороликах, что Брижит Макрон на самом деле "родилась мужчиной", и способствовала распространению этой информации в США с марта 2024 года, а потом придала ей "мировую известность" с помощью серии видеороликов под названием "Становление Брижит" (Becoming Brigitte). На YouTube-канал журналистки подписаны более 4,5 млн человек.