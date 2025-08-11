Президент США добавил, что намерен "навести порядок" в городе так же, как сделал это в ходе борьбы с нелегальными мигрантами на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал 11 августа "днем освобождения" Вашингтона от преступности.

"Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня! Преступность, жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой!" - написал президент в Truth Social. Трамп добавил, что намерен "навести порядок" в Вашингтоне так же, как сделал это в ходе борьбы с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.

В понедельник глава Белого дома объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена "под прямое федеральное управление". Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

Ранее президент США отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Хозяин Белого дома, в частности, выступал за изменение законов американской столицы таким образом, чтобы власти имели возможность "сажать на длительные сроки" за нападения в том числе подростков.