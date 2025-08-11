Они призвали сирийское правительство не допускать срыва достигнутых соглашений и договоренностей и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации

ТУНИС, 11 августа. /ТАСС/. Формирования курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) и службы внутренней безопасности "Асаиш" приведены в состояние боевой готовности на всех объектах и контрольно-пропускных пунктах в городе Ракка на северо-востоке республики. Об этом сообщил портал Shafaq News.

Командование СДС возложило на новые власти в Дамаске ответственность за провокации, направленные против курдского ополчения, и неоднократное нарушение режима прекращения огня. "Если они продолжат атаковать наши силы, мы будем вынуждены принять ответные меры в рамках законной самообороны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице СДС в X. "Призываем сирийское правительство <...> не допускать срыва достигнутых между нами соглашений и договоренностей, воздерживаться от любых действий, способных привести к эскалации напряженности, и сохранять гражданский мир на всей территории Алеппо и в других районах", - подчеркивается в тексте.

По утверждению командования СДС, подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности "в течение нескольких дней" активизировали патрулирование населенных курдами кварталов Алеппо - Ашрафия и Шейх-Максуд, "практически непрерывно запуская беспилотники" над этими районами. "Один такой беспилотник взорвался на окраине района. Эти действия представляют собой нарушение режима прекращения огня", - заявляет СДС.

10 марта президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться в состав правительственной армии. Стороны договорились о том, что до конца нынешнего года все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке страны, перейдут под управление новой администрации в Дамаске. 10 июля в столице безрезультатно завершился новый раунд переговоров переходного правительства с курдами. Делегация СДС настаивала на сохранении собственной военной структуры и присоединении к сирийской армии в качестве независимой силы. Переходное правительство требовало, чтобы северо-восточные регионы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.

9 августа агентство SANA со ссылкой на официальный источник в Дамаске сообщило, что переходное правительство Сирии не будет участвовать в переговорах с СДС под эгидой Франции и США, намеченных на середину августа в Париже. По данным источника, такая позиция сирийских властей является ответом на несогласованную с Дамаском конференцию, проведенную 7-8 августа курдами в городе Хасеке, на которой присутствовали "сепаратистские политики" из друзской и алавитской общин.