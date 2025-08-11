По данным газеты, эти счета связаны с бывшим советником председателя Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным

СТАМБУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит порядка $50 млн, полученных от коррупционных схем, на счета двух компаний в ОАЭ, которые связаны с бывшим советником председателя Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным. Об этом утверждает турецкая газета Aydınlık.

Как пишет издание, оно впервые предает огласке номера расчетных счетов, куда переводятся средства. При этом Aydınlık не публикует каких-либо копий документов, подтверждающих сами банковские переводы.

Турецкая газета, ссылаясь на данные украинских СМИ, отмечает, что семья Гмырина в 2021-2023 годах приобрела в Дубае недвижимость на более чем $14 млн. В мае 2021 года там же были созданы компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, куда, по информации турецкой газеты, переводятся деньги.