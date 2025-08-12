Глава Пентагона заявил, что урегулирование на Украине потребует обмена землями

Ни одна из сторон не будет полностью удовлетворенной, подчеркнул Пит Хегсет

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Любой вариант мирного урегулирования на Украине может потребовать взаимных уступок, включая возможный обмен территориями, и в конечном итоге не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Такое мнение выразил 11 августа глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

"В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет [совершенно] счастлив", - сказал Хегсет, описывая варианты возможного соглашения.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его создание прецедента в виде обмена территориями, Хегсет сказал: "Нет, потому что это не война, начатая президентом Трампом. Он не был ее причиной. Причиной стала слабость предыдущих администраций, Обамы и Байдена".

На саммите США и России на Аляске, как ожидается, украинский вопрос станет центральной темой. Ранее официальные лица США, включая президента Дональда Трампа, давали понять, что администрация стремится к скорейшему завершению конфликта путем переговоров.