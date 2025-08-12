Поездка укрепит международный имидж президента России Владимира Путина, указал колумнист агентства Марк Чемпион

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сама по себе представляет победу Москвы, считает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

"Приглашение Трампа [на встречу на Аляске] - уже победа Кремля. Если саммит послужит отсрочке санкций США или породит мирный план, который посеет разногласия между Украиной и ее союзниками, то тогда уже тем более", - пишет журналист.

Он также обратил внимание, что для Путина поездка в США станет первой с 2007 года, не считая визита в Нью-Йорк в 2015 году на мероприятия ООН. По его мнению, эта поездка на Аляску укрепит международный имидж российского лидера и подчеркнет "значительное историческое влияние России как великой державы".

При этом журналист считает, что Путин может "переиграть" Трампа на грядущей встрече, поскольку она недостаточно подготовлена.

"Если Трамп хочет выйти из переговоров как мастер сделок, а не простак, то самым умным решением будет отсрочка саммита, пока он не будет лучше подготовлен <...>. Для саммита Трампа и Путина настанет время. Но маловероятно, что это будет на Аляске на этой неделе", - отмечает Чемпион.

8 августа президент США Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.