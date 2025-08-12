В Белом доме назвали подобную практику бессмысленной и нереалистичной, поскольку она не окажет существенного влияния на гуманитарную ситуацию в анклаве

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена направлять самолеты с гуманитарной помощью в сектор Газа по примеру других стран на фоне продовольственного кризиса в анклаве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Ранее в конце июля - начале августа правительства Великобритании, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и других стран начали организовывать прямые воздушные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа военно-транспортными и гражданскими самолетами для улучшения сложной ситуации с продовольствием. Во время президентства Джо Байдена в 2024 году США присоединялись к подобным инициативам, его администрация направила в анклав военно-транспортные самолеты с гуманитарными грузами общим весом в 1,2 тыс. тонн.

Администрация Трампа не рассматривает организацию воздушных коридоров с гуманитарной помощью всерьез и не будет направлять самолеты своих ВВС для доставки продовольствия. В Белом доме считают подобную практику бессмысленной и нереалистичной, поскольку она не окажет существенного влияния на гуманитарную ситуацию в Газе. Также США воздерживаются от оказания материально-технической помощи воздушным операциям других стран, направленных на перевозки продовольствия в Газу. При этом администрация Трампа открыта к альтернативным "творческим решениям" проблемы продовольственного кризиса в палестинском анклаве.

"Президент Трамп призвал к творческим решениям, чтобы помочь палестинцам в Газе. Мы приветствуем любые эффективные усилия, направленные на обеспечение продовольствием жителей Газы, но не допускающие его попадания в руки [радикального палестинского движения] ХАМАС", - заявили агентству в пресс-службе Белого дома.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора, предполагающую передачу фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости частному Фонду гуманитарной помощи Газе.

План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Доставка помощи через структуры ООН была частично возобновлена, но операции проводятся в ограниченном режиме.