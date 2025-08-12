Речь идет о ситуации в Красноармейске

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Обвал фронта ВСУ начался в районе Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом заявил в своем YouTube-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Обвал фронта в Донбассе", - указал он, упомянув ситуацию в районе Покровска, Доброполья и Мирнограда.

В украинских СМИ и соцсетях распространяется паника в связи с сообщениями об ухудшении для ВСУ ситуации в районе Красноармейска. Издание "Страна" называет ситуацию опасной и прогнозирует, что Украина в ближайшие дни "может [начать] терять сотни километров в день".

На этом фоне под Красноармейск переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ) для укрепления обороны. В сообщении корпуса говорится, что обстановка в этом районе остается "сложной и динамичной".

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике.