Сторонники Гуцул вышли на протест у СИЗО в Кишиневе

Они требуют освобождения главы Гагаузии и активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Сторонники арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул снова вышли на протест у следственного изолятора в Кишиневе, требуя освободить ее и активистку блока оппозиционных партий "Победа" Светлану Попан, а также активистов Ирину и Илью Волчук, которые были задержаны на этой неделе по итогам обысков полиции.

Как передает корреспондент ТАСС, демонстранты разместились вокруг СИЗО и скандируют лозунг "Свободу Гуцул", а также призывы к отставке президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Они принесли с собой плакаты "Евгения, Светлана, Ирина, Илья, мы рядом!", "Мы будем здесь до освобождения наших коллег!", "Верните детям маму!". Ранее руководство пенитенциарного учреждения отказало депутатам парламента Молдавии в праве проверить условия содержания Гуцул в камере, что вызвало обеспокоенность ее сторонников.

"Все прекрасно понимают, что Гуцул незаконно находится в тюрьме! Те, кто занимался этим политическим беспределом, понесут за это ответственность. Самыми беззащитными в этой ситуации оказались дети Гуцул, из-за чьей-то прихоти!" - заявил на протесте депутат парламента Молдавии Александр Суходольский.

Адвокат политика Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, судья допустила ряд процессуальных нарушений и злоупотреблений.