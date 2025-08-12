Единственное разумное действие для лидеров Евросоюза - это инициировать саммит Россия - ЕС, считает премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз не должен давать указания президентам России и США и выдвигать условия для их встречи, которая запланирована на Аляске 15 августа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поясняя, почему он не присоединился к общему заявлению лидеров стран ЕС по поводу предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Всего за четыре дня до исторического саммита президентов Трампа и Путина Европейский совет попытался выступить с заявлением от имени всех глав государств и правительств ЕС. Прежде чем хор представителей либерального мейнстрима исполнит свою новую версию их любимой мелодии "марионетка Путина", я решил объяснить, почему я не могу поддержать это заявление от имени Венгрии", - написал глава правительства в Х.

Во-первых, отметил Орбан, "в заявлении предпринята попытка установить условия для встречи, на которую не были приглашены лидеры ЕС". Во-вторых, "тот факт, что ЕС остался в стороне, сам по себе достаточно печален". По мнению премьера, попытки Евросоюза "давать советы со стороны" могут только осложнить ситуацию. "Единственное разумное действие для лидеров Евросоюза - это инициировать саммит Россия - ЕС, основываясь на примере встречи США - Россия. Давайте дадим миру шанс!" - заключил Орбан.

Заявление, распространенное в Брюсселе, подписали лидеры 26 стран ЕС. В нем говорится о поддержке усилий Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта. В то же время европейские лидеры подчеркнули, что "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины". Также они отметили готовность продолжать санкционную политику в отношении России.