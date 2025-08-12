Решение примут в течение 20 дней, указал адвокат спортсмена Фредерик Бело

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Защита российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США, подала новое ходатайство в суд о его освобождении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.

"Мы подали новый запрос об освобождении господина Касаткина, - отметил Бело. - Решение должно быть принято в течение ближайших 20 дней".

Адвокат указал, что защита в своем запросе "приводит новые элементы, которые полностью соответствуют требованиям, изложенным судом при отказе от освобождения баскетболиста 9 июля 2025 года".

Он также указал, что американская сторона до сих пор не предоставила необходимые документы для экстрадиции Касаткина.

"На данный момент никакой информации о передаче американской процедурной документации не поступило. Не исключено, что документы так и не будут переданы, однако это представляется крайне маловероятным", - отметил адвокат.

В то же время он уточнил, что если документация так и не поступит в 60-дневный срок, который истекает 22 августа, то "баскетболист будет автоматически освобожден без какого-либо судебного контроля".

"В то же время поздняя передача документов, согласно законодательным нормам, не исключает возможности возобновления процедуры экстрадиции в отношении указанного лица позднее", - указал Бело.