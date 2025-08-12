Кроме того, под ограничения подпали 105 гражданских судов из третьих стран

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Швейцария расширила собственные санкционные списки в отношении России, частично присоединившись к 18-му пакету санкций Европейского союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны на его официальном сайте.

В перечень были включены 14 физических лиц и 41 юридическое, а также 105 гражданских судов из третьих стран. Кроме того, на 26 компаний были наложены более строгие ограничения экспортного контроля. Меры вступают в силу 12 августа в 23:00 (00:00 13 августа мск).