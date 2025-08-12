Фредерик Бело добавил, что защита попросила администрацию тюрьмы предоставить спортсмену приоритетный доступ к спортивному инвентарю

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Администрация французской тюрьмы Френ, где содержится российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный в Париже по запросу США, оставила без ответа запрос на улучшение условий содержания спортсмена. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Мы направили письмо начальнику исправительного учреждения с требованием обеспечить условия, соответствующие профессиональным нуждам Касаткина, - отметил Бело. - На сегодняшний день ответа мы не получили".

Адвокат уточнил, что защита попросила администрацию тюрьмы предоставить Касаткину приоритетный доступ к спортивному инвентарю.

Ранее в пресс-службе посольства РФ во Франции сообщили ТАСС, что руководство тюрьмы не выполнило его просьбы о предоставлении необходимых бытовых предметов и запрещает ему заниматься в тюремном спортзале.