12 августа, 15:49
Встреча Путина и Трампа на Аляске

NBC: Трамп поговорит с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
В разговоре также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен провести 13 августа телефонный разговор с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в преддверии встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Читайте такжеЗаявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным. Главное

Звонок американского лидера, как ожидается, состоится после переговоров Зеленского с представителями стран Европы. Вместе с Трампом в разговоре будет принимать участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как указывает телеканал, после, вероятно, состоится еще один раунд переговоров Зеленского и представителей коалиции поддерживающих Киев стран, в число которых, помимо некоторых государств ЕС, входят Великобритания и Канада. Участие Трампа и Вэнса в этом звонке уже не ожидается.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович