Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили соглашение, подписанное в Вашингтоне

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов в телефонном разговоре договорились продолжать прямой диалог, а также обсудили соглашение, подписанное в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Министры обсудили ход реализации подписанной в Вашингтоне декларации, а также меры доверия. Они обменялись мнениями по поводу региональных вопросов и подтвердили готовность продолжить прямой диалог", - отмечается в сообщении.