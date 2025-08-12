По данным газеты, такие заявления вызовут раздражение Соединенных Штатов

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена тем, что многочисленные заявления европейских политиков могут навредить предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника.

"В отличие от наших европейских коллег, мы публично не выдвигаем требования американцам. Судя по тому, как ведут себя европейцы, они вызовут раздражение американцев, раздражение Трампа, если они начнут выдвигать требования, прочерчивать свои красные линии", - заявил источник издания. Он осудил "контрпродуктивные постоянные комментарии" по теме предстоящего саммита со стороны европейцев.

В статье в связи с этим приводятся примеры заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. В отличие от них, как пишет The Daily Telegraph, британский премьер-министр Кир Стармер не заявлял, например, публично о необходимости, чтобы Владимир Зеленский был приглашен на саммит на Аляску. Как говорится в статье, вместо этого глава британского правительства сосредоточился на телефонных переговорах с лидерами других стран с целью довести до них позицию Лондона.

11 августа представитель Стармера заявил, что мирное урегулирование на Украине невозможно без учета позиции властей в Киеве. "Любой мир должен быть выстроен с Украиной, а не навязан ей. Мы не будем поощрять агрессию или поступаться суверенитетом. Украина определит свое будущее, а мы будем поддерживать ее на каждом этапе ее пути", - сказал он.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.