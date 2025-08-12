Иван Чебан заявил, что действующие власти страны создали для себя достаточно рычагов и полномочий для таких запретов

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Мэр Кишинева Иван Чебан заявил, что не имеет полномочий для запрета акций протеста оппозиции, и назвал просьбу об этом со стороны полиции манипулятивной.

"Мэрия и мэр не имеют ничего общего с правом разрешать или запрещать политические мероприятия. Полиция об этом знает. Это как если бы мэрия попросила полицию танцевать в театре оперы и балета вместо того, чтобы ловить бандитов", - написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, призыв полиции запретить анонсированную 16 августа акцию протеста оппозиции "был написан в предвыборном штабе Партии действия и солидарности", которая контролирует парламент и правительство.

Градоначальник заявил, что действующие власти создали для себя достаточно рычагов и полномочий для таких запретов. "Принимайте решения и несите за них ответственность", - призвал Чебан. Он также призвал полицию "не заниматься политикой в интересах партии".

Призыв запретить акцию протеста, которую анонсировал руководитель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, полиция распространила через свой Telegram-канал. Там отметили, что предстоящая акция якобы преследует цель дестабилизации социально-политической ситуации в стране, а любое содействие протесту будет прямым соучастием. В полиции также обратили внимание на обещанное Шором денежное вознаграждение за участие в акции, отметив, что это является "серьезным нарушением закона". В Молдавии Шор был обвинен в финансовых махинациях и объявлен в розыск. Находящийся в Москве оппозиционер обвинения не признает и называет это дело политическим. В понедельник Шор через свой Telegram-канал призвал граждан Молдавии к бессрочной акции протеста на главной площади Кишинева с целью смены правительства. Он также заверил, что возместит участникам финансовые потери из-за прогулов на работе.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября, а в отношении входящих в блок партий Минюстом была инициирована процедура роспуска. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС) не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", а также поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива", в который входит партия Ивана Чебана.