Встреча Путина и Трампа на Аляске

При этом президент США заинтересован в обсуждении улучшения отношений с Россией, отметила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заинтересован в обсуждении улучшения отношений России и Соединенных Штатов, однако намерен посвятить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске мирному урегулированию конфликта на Украине.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Что касается подобных обсуждений, то президент заинтересован в их проведении, но в настоящее время его основным приоритетом является прекращение войны [на Украине]", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.