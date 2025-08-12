Пресса указала, в частности, международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже, базу американских Вооруженных сил Элмендорф-Ричардсон и курорт Girdwood’s Alyeska Resort

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Американские СМИ назвали возможные места проведения 15 августа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Как пишет местное издание Anchorage Daily News, не исключено, что лидеры двух стран проведут встречу в международном аэропорту имени Теда Стивенса в Анкоридже. Кроме того, есть вероятность, что главы государств в качестве места проведения саммита выберут базу Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон. Ни в аэропорту, ни на военной базе пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения СМИ.

Кроме того, в качестве возможного места проведения встречи президентов России и США Anchorage Daily News называет расположенную в Анкоридже гостиницу Hotel Captain Cook, в которой, как отмечает издание, председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году провел встречу с занимавшим в то время пост губернатора Аляски Биллом Уокером, а в 2015 году останавливался занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама. Представитель отеля в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию заявил, что ему неизвестно о подобных планах, но руководство отеля, по его словам, "всегда открыто к сотрудничеству практически со всеми". "Поэтому, если у нас будет такая возможность, я уверен, что мы ей воспользуемся", - отметил представитель отеля.

Портал Alaska's News Source в свою очередь не исключает, что в качестве места проведения саммита может быть выбран курорт Girdwood’s Alyeska Resort, расположенный менее чем в часе езды от Анкориджа. На стойке регистрации, куда удалось дозвониться корреспонденту ТАСС, отметили, что не могут прокомментировать данные СМИ. "Руководство [отеля] только что распорядилось в ответ на подобные звонки говорить, что у нас нет ничего [на этот счет]", - отметила сотрудница отеля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что встреча президентов России и США 15 августа пройдет в Анкоридже.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.