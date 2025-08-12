Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре ход подготовки к предстоящему российско-американскому саммиту

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил вслед за Министерством иностранных дел России настрой на обеспечение успешных переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

"Госсекретарь Марко Рубио побеседовал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым про подготовку к предстоящему саммиту с участием президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Обе стороны подтвердили свою приверженность обеспечению успешного мероприятия", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Как отметил ранее МИД России, Лавров и Рубио обсудили в телефонном разговоре ход подготовки к предстоящему 15 августа российско-американскому саммиту. С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия, подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.

Белый дом сообщил, что встреча состоится в Анкоридже.