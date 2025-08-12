Дипломат де Глиниасти назвал нормализацию связей с Россией главной целью Трампа

По словам экс-посла Франции в Москве, Украина для президента США является второстепенной задачей

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Нормализация отношений с Россией является главной целью президента США Дональда Трампа, тогда как украинское урегулирование имеет для него второстепенное значение. Такое мнение в интервью телеканалу TF1 выразил дипломат и исследователь, бывший посол Франции в Москве (2009-2013) Жан де Глиниасти, комментируя предстоящий саммит РФ - США на Аляске.

"У американского лидера только одна цель - нормализация отношений с Россией. Именно это имеет для него первостепенное значение. Украина не является его главной заботой", - заметил экс-посол.

Дипломат добавил, что ситуация с ультиматумами в адрес России подчеркнула их бессмысленность. "Ультиматумы бесполезны в диалоге с РФ, даже напротив. Они работают только с теми, кто загнан в угол или уже проиграл войну", - считает дипломат.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.