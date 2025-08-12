Экс-премьер Украины отметил, что влияние президентов РФ и США в мире "тоже большое"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Возможности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине огромны. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, отвечая на вопрос о предстоящей встрече двух лидеров на Аляске.

"Сам даже факт того, что эта встреча назначена, уже вызвал огромные ожидания в мире, в том числе и у меня. Возможности и Путина, и Трампа с точки зрения достижения мира на Украине огромные. Их влияние в мире тоже большое", - сказал он.

По мнению Азарова, результат не будет достигнут очень быстро. "Я не думаю, что это произойдет мгновенно, но то, что это начнет происходить, хочется надеяться", - добавил он.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.