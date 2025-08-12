Встреча Путина и Трампа на Аляске

Экс-премьер Украины уверен, что Владимиру Зеленскому это не удастся

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но ему это не удастся. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Он пытается, но не сможет", - сказал Азаров.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.