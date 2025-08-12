Медиасеть Al Jazeera ранее сообщила о гибели в анклаве четырех своих сотрудников в результате израильского удара

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Израиль пытается замолчать геноцид, который совершает в секторе Газа, осуществляя нападения на журналистов. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в связи с гибелью сотрудников катарского телеканала Al Jazeera в результате израильского удара в анклаве.

"Преступное убийство израильскими военными шести репортеров Al Jazeera и [палестинской цифровой платформы] Sahat довело число журналистов, убитых с начала агрессии против Газы, до 238, - написал министр в X. - Этими атаками Израиль пытается замолчать геноцид, который он совершает в секторе Газа".

Ранее медиасеть Al Jazeera проинформировала о гибели в Газе четырех своих сотрудников в результате израильского удара. Жертвами атаки стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Позже список погибших пополнил еще один оператор канала. В момент израильского обстрела, осуществленного незадолго до полуночи по местному времени с применением беспилотника, они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". Всего при бомбардировке погибли семь человек.

По версии армии Израиля, в результате удара был ликвидирован "террорист Анас аш-Шариф, выдававший себя за журналиста телеканала Al Jazeera".