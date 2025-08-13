Саммиты подобных масштабов никогда ранее не проходили в штате, уточнила Анна Верная

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выбор Аляски в качестве места встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа вызывает гордость у местных жителей, саммитов подобных масштабов в штате ранее не было. Об этом ТАСС рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная, отметив, что встреча станет исторически-символической для народов двух государств.

"Мы очень гордимся, что встреча двух президентов проходит именно на Аляске. Мы очень хотели, чтобы к нам приезжало такое количество людей и здесь проводились подобные встречи. На Аляске саммитов такого уровня еще не было", - рассказала Верная.

По ее мнению, выбор места для встречи очень символичен. "Если вы пройдете по улицам, многое будет напоминать о России. Когда я первый раз приехала сюда в 1990-м году, я была удивлена, увидев памятник Г. И. Шелихову, Ф. А. Комкову, Н. П. Рязанову", - пояснила она.

Интернациональная семья

По словам собеседницы агентства, жители Анкориджа переживают за итоги встречи лидеров России и США. "Мы хотим, чтобы в результате встречи были достигнуты хотя бы небольшие результаты - например, восстановлены отношения между городами-побратимами: Фэрбенкс - Якутск, и Анкоридж - Магадан", - сказала Верная.

"У нас очень большая и богатая история взаимоотношений, поэтому хотелось бы, чтобы тот мост дружбы, который был построен еще в 1990-х годах, остался именно мостом друг к другу, а не в противоположные стороны. Сейчас наши семьи разорваны", - отметила собеседница агентства.

По словам Верной, за многие годы на Аляске создалась своеобразная интернациональная семья. "Американцы живут даже в Магадане, они являются гражданами России", - сказала она.

По мнению главы Русского культурного центра, в дальнейшем России и США нужно искать пути для сближения друг с другом и культурные общности.

"Русские и американцы - мы очень похожи. Здорово, что встреча будет на Аляске, где исторически многое сохранено - необходимо вернуть семьям возможность общения бабушек и дедушек, которые живут сегодня в России, с их внуками, рожденными на Аляске", - заключила она.

О саммите

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.