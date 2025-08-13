Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также утверждала, что участники видеоконференции "усилили свое общее понимание" ситуации на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении видеоконференции президента США и лидеров ЕС, на которой они договорились "поддерживать координацию". Об этом она написала в X.

"Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите [России и США] на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию", - написала она.

Фон дер Ляйен также утверждала, что участники видеоконференции "усилили свое общее понимание" ситуации на Украине.