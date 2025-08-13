Делегация ХАМАС в Каире выразила заинтересованность в возобновлении переговоров

Представители палестинского движения встретились с главой разведки Египта Хасаном Рашидом

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом. Как сообщил со ссылкой на официальный египетский источник телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", движение выразило заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня в секторе Газа.

"ХАМАС в ходе встречи выразил свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии", - сообщил каналу источник. По его словам, на встречах в египетской столице обсуждаются пути достижения временного соглашения о перемирии сроком на 60 дней. "Египет активизирует контакты со всеми сторонами для достижения [режима] прекращения огня", - подчеркнул собеседник канала.

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир во вторник по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. По информации близкого к палестинскому движению агентства Maan, Египет и Катар сформулировали новую схему примирения между конфликтующими сторонами, включающую переходный период, во время которого радикалы должны будут отказаться от боевых действий в анклаве.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".

На минувшей неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года.