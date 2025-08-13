Трамп заявил в преддверии саммита на Аляске, что отлично ладит с Путиным

Президент США также подчеркнул, что хочет завершить конфликт на Украине, который начал предыдущий американский лидер демократ Джо Байден

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что отлично ладит с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подтвердил это, отвечая при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди на вопросы журналистов о предстоящей 15 августа встрече с Путиным на Аляске.

"Я знал его очень хорошо. Я действительно отлично с ним поладил", - сказал Трамп, комментируя свое взаимодействие с Путиным и имея в виду первый срок своего пребывания у власти в США в 2017-2021 годах. "У меня с ним было много хороших разговоров", - отметил президент США.

При этом он напомнил о распространявшихся в прошлом прежде всего Демократической партией США слухах о якобы имевшем место сговоре между ним и властями России. Республиканец Трамп подчеркнул, что вся эта история нанесла ущерб самим Соединенным Штатам. Он также признал, что из-за нее не имел возможности нормально работать с руководством России. "Мне пришлось пережить фальшивку, привязанную [оппонентами в США] к России. Это в действительности вносило напряженность в отношения. Я в действительности им [это] сказал. Я им сказал, что идет фальшивое расследование", - отметил Трамп. "И это создало большую опасность для нашей страны, так как я не имел возможности взаимодействовать с Россией так, как нам следовало", - указал президент. "Эти люди поставили нашу страну под большую угрозу", - заявил Трамп, имея в виду некоторых видных представителей Демократической партии.

Американского лидера также попросили уточнить, считает ли он, что может убедить Путина не наносить по Украине удары, от которых могут пострадать и мирные жители. "Думаю, ответ на это - нет. Поскольку я [уже] провел [с Путиным] этот разговор", - ответил Трамп.

"Я хочу завершить войну. Это война [предыдущего президента США демократа Джо] Байдена, но я хочу ее завершить", - добавил он.