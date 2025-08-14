Певец Ярослав Дронов вошел в состав делегации по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Певец Ярослав Дронов (Shaman) прибыл в КНДР в составе российской делегации по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Певец вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев. Россияне прибыли в Пхеньян 14 августа. Освобождение Корейского полуострова от японского господства отмечается 15 августа.

Этой ночью в КНДР прибыла делегация Госдумы РФ во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

9 августа 1945 года СССР вступил в войну против Японии. В короткие сроки была наголову разбита одна из крупнейших группировок ее сухопутных сил - Квантунская армия. Таким образом, советские солдаты принесли свободу народам Северо-Восточного Китая и Кореи. В боях за освобождение Кореи погибло и умерло от ран несколько тысяч советских военнослужащих. В день завершения основной фазы советской операции в Маньчжурии японский император Хирохито записал радиообращение с объявлением о капитуляции, которое было транслировано на Корейском полуострове 15 августа.