СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Певец Ярослав Дронов (Shaman) прибыл в КНДР в составе российской делегации по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Певец вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев. Россияне прибыли в Пхеньян 14 августа. Освобождение Корейского полуострова от японского господства отмечается 15 августа.
Этой ночью в КНДР прибыла делегация Госдумы РФ во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.
9 августа 1945 года СССР вступил в войну против Японии. В короткие сроки была наголову разбита одна из крупнейших группировок ее сухопутных сил - Квантунская армия. Таким образом, советские солдаты принесли свободу народам Северо-Восточного Китая и Кореи. В боях за освобождение Кореи погибло и умерло от ран несколько тысяч советских военнослужащих. В день завершения основной фазы советской операции в Маньчжурии японский император Хирохито записал радиообращение с объявлением о капитуляции, которое было транслировано на Корейском полуострове 15 августа.