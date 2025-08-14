По данным газеты, в ходе прошедших переговоров европейских лидеров и Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, последний не давал конкретных ответов на вопросы, которые касались возможных территориальных уступок Украины

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. США внимательно выслушали Украину и Европу и их позицию по вопросу окончания боевых действий, но Киеву до сих пор неясно, что на самом деле Вашингтон предложит Москве на российско-американском саммите 15 августа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее информации, в ходе прошедших переговоров европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, последний не давал конкретных ответов на вопросы, которые касались возможных территориальных уступок Украины. Той же тактики придерживался и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в разговорах со своими европейскими коллегами.

Как отмечает издание, говоря о невозможности территориальных уступок, Зеленский играет на внутреннюю публику, боясь спровоцировать еще большее недовольство внутри общества, а на деле признает, что Киеву придется попрощаться с землями, которые он когда-то считал своими.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. Американский лидер 8 августа заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". 9 августа Зеленский выступил с утверждением, что ответ на территориальные вопросы уже есть в украинской конституции и "отступать от этого никто не будет".