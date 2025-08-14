Первую партию передадут 17 августа

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии направят 800 тонн гуманитарной помощи для поддержки палестинского народа, оказавшегося в бедственном положении. Об этом сообщил глава индонезийского Национального агентства по оказанию помощи Нур Ахмад.

"Мы подготовили 800 тонн помощи, которая будет доставлена по воздуху Национальными вооруженными силами Индонезии в сотрудничестве с военно-воздушными силами Иордании и Египта", - приводит его слова информагентство Antara. Как отметил руководитель ведомства, первая партия груза весом 80 тонн будет передана палестинскому народу 17 августа, а остальная часть будет доставлена позднее.

7 августа пресс-секретарь президента Индонезии Хасан Насби заявил, что власти азиатской страны готовы направить миротворческие силы и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. По его словам, индонезийский лидер Прабово Субианто поручил Минобороны подготовить два транспортных самолета Hercules для доставки гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. В марте 2025 года израильские ВС возобновили боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.