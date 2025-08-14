По данным газеты, ВС королевства планируют до конца 2025 года закупить боеприпасы на сумму €2,3 млрд и бронетехнику стоимостью €4 млрд

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Бельгия в 2025 году инвестирует миллиарды евро в закупку вооружений с целью выполнения заданных НАТО показателей, закупит боеприпасы, бронетехнику и средства ПВО. Об этом сообщила бельгийская газета L'Echo со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении планы министерства обороны страны.

По ее информации, ВС королевства планируют до конца 2025 года закупить боеприпасы на сумму €2,3 млрд и бронетехнику стоимостью €4 млрд. Порядка €1 млрд уйдет на закупку 11 истребителей F-35. Кроме того, значительные средства будут вложены в закупку средств ПВО, беспилотников, вертолеты и самолеты тактической авиации. ВМС страны, в свою очередь, намерены приобрести третий фрегат стоимостью в €1,3 млрд в дополнение к двум уже заказанным.

Газета отмечает, что усилия властей Бельгии направлены на достижение заданного НАТО целевого показателя военных расходов для стран-членов в размере 2% от ВВП. Военный бюджет страны, таким образом, в 2025 году увеличится на €4 млрд и достигнет €12 млрд. Между тем, на июньском саммите НАТО в Гааге было приняло решение увеличить военные траты европейских государств до 5 % ВВП к 2034 году.