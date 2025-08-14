По данным газеты, между двумя президентами США и Финляндии сформировалась "неожиданная связь" - они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прислушивается к финскому коллеге Александеру Стуббу в вопросе оценки ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, между двумя президентами сформировалась "неожиданная связь" - они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время. "Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или Владимир Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает Трамп", - сказал Стубб в интервью WSJ.

Издание отмечает, что финский президент стал "ключевым посредником" между европейскими лидерами и хозяином Белого дома в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, на ход и итоги которой Европа предпринимает попытки повлиять. Европейские чиновники отметили, что глава вашингтонской администрации "охотнее воспринимает позицию Европы от главы небольшого государства". По их словам, он высоко оценивает финские вооруженные силы и многолетний опыт Стубба в общении с российской стороной.

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС) считает, что Стубб стал "проводником, мостом между Европой и Трампом". "Я бы сказал, что Алекс, вероятно, наиболее активный (из европейских лидеров - прим. ТАСС) - он каждый день переписывается с ним, узнает, что происходит, дает советы", - сказал он. Сам законодатель отметил, что также постоянно поддерживает общение с финским лидером, общаясь с ним по телефону дважды в день.

Законодатели из США также обращались к Стуббу с просьбой повлиять на позицию Трампа в отношении антироссийских санкций. Это произошло, когда в Сенате был представлен новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, который американский лидер пока публично не поддержал.