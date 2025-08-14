Это предусмотрено меморандумом между оборонными ведомствами двух стран

СТАМБУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Турция окажет Сирии помощь в подготовке личного состава правительственной армии, в поставках военного оборудования и систем вооружения в рамках меморандума между оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщили источники в турецком военном ведомстве, комментируя документ, подписанный в среду в Анкаре министром обороны Турции Яшаром Гюлером и главой Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхафом Абу Касрой.

"Подписанный меморандум направлен на координацию и планирование военного обучения и сотрудничества, консультирование, обмен информацией и опытом, обеспечение поставок военного оборудования, систем вооружения, материально-технических средств в соответствии с потребностями обороны [Сирии]", - сообщил со ссылкой на источники телеканал TRT Haber.

"Турция продолжит оказание помощи Сирии в борьбе с терроризмом и укреплении ее потенциала в сфере обороны и безопасности", - отметили источники.

Меморандум был подписан 13 августа в ходе визита в Анкару главы МИД в сирийском переходном правительстве Асаада аш-Шейбани. Он посетил ее на фоне сообщений о готовности Турции поддержать возможные операции новых властей Сирии против СДС, если они не предпримут конкретных шагов по интеграции в состав правительственной армии.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара и Дамаск до конца августа подпишут соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее оказание новым сирийским властям помощи в реформировании армии и подготовке личного состава, размещение на сирийской территории систем ПВО и беспилотников.