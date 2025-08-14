Глава британского правительства провел личные переговоры с Владимиром Зеленским

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляют реальный шанс добиться прогресса в разрешении кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства Кира Стармера по итогам его личных переговоров с Владимиром Зеленским.

"Они обсудили завтрашние переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным на Аляске, которые представляют собой реальную возможность для достижения прогресса", - отмечается в заявлении.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.