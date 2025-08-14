В Кишиневе оппозиция сменила место протеста

Власти анонсировали на 16 августа выставку силовых ведомств

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор отказался от проведения акции протеста на главной площади Кишинева 16 августа после того, как власти анонсировали на этот день выставку силовых ведомств.

"Режим боится нас, боится собственного народа. Поэтому нам отказали в праве провести мирный протест. Поэтому сгоняют на площадь силовиков. <...> Мы приняли решение изменить локацию", - сказал Шор в видеообращении в своем Telegram-канале. Он призвал сторонников собираться в сквере железнодорожного вокзала в Кишиневе, заявив, что акция протеста будет бессрочной.

Планы проведения массовой акции Шор озвучил 11 августа, через два дня правительство заявило о проведении выставки с участием структур МВД, Минобороны и ряда других силовых ведомств. На этом основании мэрия Кишинева отказалась предоставить площадь оппозиции. Шор заверил, что возместит участникам финансовые потери из-за прогулов на работе. В полиции заявили, что обещанное Шором денежное вознаграждение является "серьезным нарушением закона". Там напомнили, что Шор был обвинен в финансовых махинациях и объявлен в розыск. Лидер блока "Победа" обвинения не признает и называет это дело политическим.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября, а в отношении входящих в блок партий Минюстом была инициирована процедура роспуска. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС) не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", а также поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива".