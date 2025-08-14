По данным газеты, за первую половину года израильские радикалы совершили порядка 750 нападений на палестинцев и на их имущество

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Израильские радикалы из числа поселенцев совершили в 2025 году рекордное число нападений на палестинских жителей на территории Западного берега реки Иордан, частично подконтрольной Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом со ссылкой на данные ООН и внутренние документы израильских госструктур сообщила газета The New York Times (NYT).

За первую половину 2025 года, по подсчетам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, израильские радикалы совершили порядка 750 нападений на палестинцев и на их имущество. Это рекордное число с 2006 года, когда структуры ООН начали вести подобную статистику. Данные израильских военных, согласно внутренним отчетам, которые имеются в распоряжении газеты, фиксируют 440 случаев нападений с начала этого года. При этом частотность нападений значительно возросла после атак радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но эскалация конфликта в секторе Газа в 2025 году также привела к обострению ситуации на Западном берегу.

Согласно расследованию NYT, израильские военные, осуществляющие частичный контроль над территорией Западного берега, редко привлекают израильских радикалов из числа поселенцев к ответственности, и как правило речь идет об административных или гражданских делах, в то время как палестинцы в аналогичных ситуациях сталкиваются с уголовными делами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая расширила свое присутствие на Западном берегу после 7 октября для борьбы с боевиками, не справляется с предотвращением нападений со стороны израильских поселенцев и не препятствует строительству. Более того, зачастую солдаты ЦАХАЛ игнорируют случаи нападения на палестинцев. При этом высокопоставленный израильский военный заявил NYT, что военные из его подчинения стараются защищать как поселенцев, так и местных палестинцев.

Цели нападений

С октября 2023 года поселенцы стали активно расширять свое присутствие на Западном берегу: по данным израильского проекта "Peace now", с начала позапрошлого года здесь было построено более 130 новых поселений, больше, чем за предыдущие 20 лет. При этом строительство большей части этих поселений не санкционировалось израильскими властями. Подавляющее большинство из 700 тыс. поселенцев, которые начали селиться на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с 1967 года, не участвует во враждебных действиях против местных палестинцев. Но существуют радикальные круги, в которые входят в том числе некоторые главы поселений, ставящие своей целью вытеснение палестинцев с плодородных земель.

Правозащитный израильский проект "Бецелем" подсчитал, что с октября 2023 года радикалам удалось вынудить переехать порядка 38 общин в районе к северо-востоку от столицы ПНА Рамаллы. И процесс вытеснения теперь переходит на другие прилегающие к еврейским поселениям территории с более плодородной почвой в районе деревень Бейтин и Бурка. Как правило радикалы нападают на палестинские поселения ночью, поджигая машины и здания. Иногда эти рейды радикально настроенных поселенцев проходят при свете дня, что ведет к физическим столкновениям израильтян с палестинцами.

О ситуации на Западном берегу

23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан. Несмотря на то, что документ носит исключительно декларативный характер, 10 арабских и исламских стран, включая Бахрейн, Египет, Индонезию, Иорданию, Катар, Нигерию, ОАЭ, Палестину, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили этот шаг как вопиющее нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. В МИД РФ заявили, что воспринимают декларацию Израиля негативно и исходят из того, что она не будет реализована. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада признает палестинскую государственность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года, аналогичные заявления также сделали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.