В США рассекретили письма о фабрикации данных о "вмешательстве" РФ в выборы

Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем работавших при президенте Бараке Обаме глав американских разведывательных ведомств, текст которых, по ее словам, подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

"Недавно рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России, [опубликованного] в январе 2017 года, показывают, что [на тот момент] директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о [якобы вмешательстве] России [в выборы]", - написала она в X.

Клэппер в письме, адресованном директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану, руководителю Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми и главе Агентства национальной безопасности (АНБ) Майклу Роджерсу, призывает их "пойти на компромисс с общепринятыми методами работы" разведведомств и как можно скорее завершить расследование, посвященное России.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно ссылался на касающийся этого отчет, подготовленный аппаратом Габбард и опубликованный 18 июля. Согласно документами, администрация Обамы после победы Трампа на выборах в 2016 году сфабриковала разведданные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отмечала Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы. Однако в декабре 2016 года после победы Трампа администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.